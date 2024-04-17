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17.04.2024  18:25   Дмитро Колонєй

У Харкові продовжують створювати Ситуаційний центр міста

Виконавчий комітет міськради Харкова затвердив Положення про Ситуаційний центр міста.


У Харкові продовжують створювати Ситуаційний центр міста
Як повідомляє РЕДПОСТ, згідно з затвердженим Положенням, Ситуаційний центр Харкова це постійний робочий орган міськради. Він цілодобово забезпечуватиме оперативну взаємодію екстрених служб зі службами міста, а також оповіщуватиме населення про загрози воєнного, техногенного, природного характеру. 
 
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Також Ситуаційний центр сприятиме оперативному реагуванню на надзвичайні ситуації у взаємодії з підрозділами Національної поліції, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Центру екстреної медичної допомоги, аварійною газовою службою та ін.
 
В Ситуаційному центрі функціонуватимуть відділи моніторингу та відеоспостереження, оперативного реагування, «Оперативно-координаційний центр». 
 
Організаційне та матеріально-технічне забезпечення Ситуаційного центру здійснює Департамент надзвичайних ситуацій.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив слова Ігоря Терехова, що у Харкові, спільно з Агентством США з міжнародного розвитку, розробляють проєкт Ситуаційного центру, який швидше реагуватиме на виклики воєнного часу.
 
Тэги:  ігор терехов, харків
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