17.04.2024 18:25 Дмитро Колонєй
У Харкові продовжують створювати Ситуаційний центр міста
Виконавчий комітет міськради Харкова затвердив Положення про Ситуаційний центр міста.
У Харкові продовжують створювати Ситуаційний центр міста
Як повідомляє РЕДПОСТ
, згідно з затвердженим
Положенням, Ситуаційний центр Харкова це постійний робочий орган міськради. Він цілодобово забезпечуватиме оперативну взаємодію екстрених служб зі службами міста, а також оповіщуватиме населення про загрози воєнного, техногенного, природного характеру.
Також Ситуаційний центр сприятиме оперативному реагуванню на надзвичайні ситуації у взаємодії з підрозділами Національної поліції, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Центру екстреної медичної допомоги, аварійною газовою службою та ін.
В Ситуаційному центрі функціонуватимуть відділи моніторингу та відеоспостереження, оперативного реагування, «Оперативно-координаційний центр».
Організаційне та матеріально-технічне забезпечення Ситуаційного центру здійснює Департамент надзвичайних ситуацій.
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