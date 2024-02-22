22.02.2024 14:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові розробляють проєкт Ситуаційного центру

Проєкт Ситуаційного центру, який швидше реагуватиме на виклики воєнного часу, розробляють у Харкові спільно з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це сьогодні, 22 лютого, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Проєкт буде глобальним для всього міста. Ми вдосконалимо роботу систем відеоспостереження, оповіщення. Для цього був створений Департамент надзвичайних ситуацій, роботою якого я дуже задоволений, бо ми просуваємося по всіх напрямках, які я окреслив. Тому ставимо за мету створення Ситуаційного центру, над розробкою якого працюємо з нашими партнерами», - зазначив Ігор Терехов.

Очільник міста додав, що спільно з громадською організацією «Харківський ІТ Кластер» розробляється програмне забезпечення для диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу.

«Це більш тривалий процес, але ми будемо швидко просуватися, бо для харків’ян це дуже важливо. Робитимемо все можливе, щоб у місті відкривався бізнес, щоб комфортніше працювали торговельні центри», - підкреслив Ігор Терехов.

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