    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові розробляють проєкт Ситуаційного центру
22.02.2024  14:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові розробляють проєкт Ситуаційного центру

Проєкт Ситуаційного центру, який швидше реагуватиме на виклики воєнного часу, розробляють у Харкові спільно з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

 
Про це сьогодні, 22 лютого, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Проєкт буде глобальним для всього міста. Ми вдосконалимо роботу систем відеоспостереження, оповіщення. Для цього був створений Департамент надзвичайних ситуацій, роботою якого я дуже задоволений, бо ми просуваємося по всіх напрямках, які я окреслив. Тому ставимо за мету створення Ситуаційного центру, над розробкою якого працюємо з нашими партнерами», - зазначив Ігор Терехов. 
 
Очільник міста додав, що спільно з громадською організацією «Харківський ІТ Кластер» розробляється програмне забезпечення для диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу. 
 
«Це більш тривалий процес, але ми будемо швидко просуватися, бо для харків’ян це дуже важливо. Робитимемо все можливе, щоб у місті відкривався бізнес, щоб комфортніше працювали торговельні центри», - підкреслив Ігор Терехов.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 22 лютого, заявив, що зараз головним завданням для міської влади є закриття неба над Харковом.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.02 Надзвичайні події На Харківщині сапери знищили дві нерозірвані авіаційні бомби (фото) 22.02 ЖКГ У Харкові наводять лад на цвинтарях 22.02 Суспільство Всеукраїнська екологічна акція - операція «Первоцвіт - 2024» стартувала на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 