22.02.2024 15:05 Віталій Хінєвіч

Харків'янин мріявший про захоплення державою-агресором України, проведе три роки за ґратами

Прокурори довели, що харківʼянин на власній сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі систематично поширював дописи на підтримку дій рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Чоловік вихваляв політику кремля, «ностальгував» за СРСР та сподівався на захоплення всієї території України.

Шанувальник «руського миру» почав переховуватись від слідства та намагався втекти до рф. Для цього він розробив план «побега» через коридор у Запорізькій області для евакуації цивільного населення.

Проте у листопаді 2023 року правоохоронці викрили харківʼянина та за клопотанням сторони обвинувачення йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Однак роспропаганду чоловік продовжив навʼязувати вже не широкій авдиторії у соцмережі, а своїм співкамерникам у СІЗО. Прихильник «всього руського» закликав їх підтримувати дії рф. За це він отримав ще одну підозру та наразі вже і вирок за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Вироком Жовтневого районного суду м. Харкова від 8 грудня 2023 року йому призначено покарання у виді позбавлення права обіймати посади, повʼязані зі виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, на строк 10 років»,- йдеться у повідомленні.

Під час судового засідання за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України), чоловік визнав свою вину частково та додав, що «робив це не навмисно». Триває строк на апеляційне оскарження.

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