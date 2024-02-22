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22.02.2024  15:24   Дмитро Колонєй

Комунальники ремонтують укриття Харкова (фото)

У КП «Харкiвспецбуд» показали, як йдуть відновлювальні роботи.

Ремонтують укриття комунальники Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Новобаварському районі фахівці КП «Харкiвспецбуд» ремонтують входи до найпростіших укриттів у житлових будинках комунальної форми власності.

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Ремонтують укриття комунальники Харкова

Ремонтують укриття комунальники Харкова

Ремонтують укриття комунальники Харкова

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що бригади з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Холодногірського району КП «Харківводоканал», завершивши підготовчі роботи, розпочали заміну 200-метрової ділянки холодного водопостачання на проспекті Слави, 11.

 

Тэги:  ремонт, укриття, харків
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