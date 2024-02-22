Комунальники ремонтують укриття Харкова (фото)

У КП «Харкiвспецбуд» показали, як йдуть відновлювальні роботи.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Новобаварському районі фахівці КП «Харкiвспецбуд» ремонтують входи до найпростіших укриттів у житлових будинках комунальної форми власності.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що бригади з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Холодногірського району КП «Харківводоканал», завершивши підготовчі роботи, розпочали заміну 200-метрової ділянки холодного водопостачання на проспекті Слави, 11.
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Там, де раніше можливі були серйозні суперечки, зазвичай вдається знайти шлях до вирішення проблем за допомогою гумору або вигідних умов, які задовольняють обидві сторони.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранішній сніг поступово перейде у дрібний дощ зі снігом, який ввечері зміниться дощем.
Щорічно 22 лютого відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
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