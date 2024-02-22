22.02.2024 14:00 Віталій Хінєвіч

У Холодногірському районі системно модифікують комунікації

Бригади з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Холодногірського району КП «Харківводоканал», завершивши підготовчі роботи, розпочали заміну 200-метрової ділянки холодного водопостачання на проспекті Слави, 11, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив начальник районної дільниці Олексій Безюлєв, минулого року комунікації цього будинку постраждали внаслідок обстрілу. Тоді ремонтники оперативно усунули виниклі пошкодження, але обов'язково намітили провести капітальний ремонт із заміною трубопроводу.

«Встановлюємо високоякісні поліпропіленові труби, які прослужать харків'янам багато десятків років. У ході ремонту подача води не припиниться, і лише на незначний час перепідключення систем тимчасово призупинимо водопостачання, але про це заздалегідь попередимо мешканців.

Цього року запланували замінити комунікацій на рівні минулого, а це не менш чотирьох кілометрів внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення та зливової каналізації. Ось і нещодавно у трьох будинках на вулицях Муранова, 30, Ініціативній, 10/24 та Старопрудній, 14 загалом встановили близько 400 метрів сучасних трубопроводів», - поінформував Олексій Безюлєв.

Паралельно ремонтники щодня беруть у роботу понад 30 заявок, які надходять від харків'ян. Більшість з них стосується відновлювальних робіт на комунікаціях господарсько-побутової каналізації. У зв'язку з цим начальник дільниці ще раз принагідно нагадав про необхідність використання раковин та унітазів виключно за призначенням.

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