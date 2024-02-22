Воду з природних джерел Харкова перевірили на вміст нафтопродуктів

Про це повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України.

Проведені дослідження проб води з каптажів природних джерел, що розташовані неподалік від Петренківського водоймища та на вулиці Печенізькій, 1-А (поруч із мостом по проспекту Льва Ландау), а також зі свердловин, що знаходяться на території приватних домоволодінь і потрапили під вплив аварійного забруднення нафтопродуктами, показали, що наразі рівень нафтопродуктів у воді не перевищує гігієнічний норматив.

Однак важливо пам'ятати, що підземні водоносні шари не є захищеними від поверхневого забруднення. Це означає, що існують ризики забруднення підземних вод нафтопродуктами протягом необмеженого часу.

Тому у Центрі наголошують: утримуйтесь від вживання води з каптажів природних джерел та свердловин, які розташовані неподалік від зони надзвичайної ситуації, для питних потреб.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram