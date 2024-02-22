Воду з природних джерел Харкова перевірили на вміст нафтопродуктів

Про це повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України.
Проведені дослідження проб води з каптажів природних джерел, що розташовані неподалік від Петренківського водоймища та на вулиці Печенізькій, 1-А (поруч із мостом по проспекту Льва Ландау), а також зі свердловин, що знаходяться на території приватних домоволодінь і потрапили під вплив аварійного забруднення нафтопродуктами, показали, що наразі рівень нафтопродуктів у воді не перевищує гігієнічний норматив.
Однак важливо пам'ятати, що підземні водоносні шари не є захищеними від поверхневого забруднення. Це означає, що існують ризики забруднення підземних вод нафтопродуктами протягом необмеженого часу.
Тому у Центрі наголошують: утримуйтесь від вживання води з каптажів природних джерел та свердловин, які розташовані неподалік від зони надзвичайної ситуації, для питних потреб.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що за дорученням мера Харкова Ігоря Терехова спецкомісією було досліджено
19 хімічно небезпечних і 17 вибухонебезпечних об’єктів, які розташовані в місті Харкові.