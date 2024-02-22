22.02.2024 14:15 Віталій Хінєвіч

Закриття неба над Харковом - завдання номер один – Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 22 лютого, заявив, що зараз головним завданням для міської влади є закриття неба над Харковом, передає РЕДПОСТ .



Закриття неба над Харковом - завдання номер один – Ігор Терехов



Під час спілкування з журналістами очільник міста наголосив, що Харкову необхідні сучасні системи протиповітряної оборони, які могли б ефективно збивати, зокрема, шахеди, які летять до міста.

«Це питання порушується і перед військовими, і перед керівництвом різного рівня. Зі свого боку тільки торік ми виділили близько 135 млн грн на системи, які б збивали шахеди. Міська влада робить все можливе для підтримання безпеки. Але зараз ми стукаємо в усі двері, щоб отримати сучасне ППО та закрити небо над Харковом», - зазначив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов висловив своє ставлення до затримання колаборантки, яка сприяла російським військам у націлюванні ракет на будинки мешканців міста.