Ігор Терехов: Кожен злочинець повинен розуміти, що він буде покараний

Мер Харкова Ігор Терехов висловив своє ставлення до затримання колаборантки, яка сприяла російським військам у націлюванні ракет на будинки мешканців міста.
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Там, де раніше можливі були серйозні суперечки, зазвичай вдається знайти шлях до вирішення проблем за допомогою гумору або вигідних умов, які задовольняють обидві сторони.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранішній сніг поступово перейде у дрібний дощ зі снігом, який ввечері зміниться дощем.
Щорічно 22 лютого відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
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