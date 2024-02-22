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22.02.2024  10:26   Рита Парфенова

Ігор Терехов: Кожен злочинець повинен розуміти, що він буде покараний

Мер Харкова Ігор Терехов висловив своє ставлення до затримання колаборантки, яка сприяла російським військам у націлюванні ракет на будинки мешканців міста.


Фото: РЕДПОСТ
Міський голова Ігор Тереххов в ефірі національного телемарафону подякував співробітникам Служби безпеки України за ефективну боротьбу з колаборантами. Про це повідомляє РЕДПОСТ.

«На жаль, попри всі жахи війни, є люди, які співпрацюють з ворогом. Їх небагато, але є. Тому я вдячний Службі безпеки України, яка дуже серйозно працює в цьому напрямку, виявляє колаборантів та показує наслідки того, що вони накоїли. Кожен злочинець повинен розуміти, що він буде покараний», - наголосив Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ затримала 24-річну жительку Харкова, що передавала росіянам координати будівель, які, за її ствердженням, використовували українські війська. За її інформацією, ворог 23 січня здійснив ракетні удари по Київському та Холодногірському районах. Це призвело до пошкодження приватних будинків, навчального закладу та поштового підприємства, а дев'ять осіб отримали серйозні поранення.

 

Тэги:  ігор терехов, харків
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