Військові з Слобожанської бригади продемонстрували, як вони неймовірно ефективно нейтралізують окупантів.
Аеророзвідка, яка здійснюється 5-ю Слобожанською бригадою за допомогою дронів, наданих волонтерами з Харкова, постійно відслідковує не лише події безпосередньо на передовій, а й за лінією фронту у тилу ворога на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на 5-ту Слобожанську бригаду НГУ.
Нещодавно, виявивши підземні нори противника, військові точно встановили їх координати і передали розрахунку гвардійців, які змогли уразливими ударами знищити місце, де намагалися приховатися російські окупанти.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що захисникам України у Харкові передали більше сотні сучасних безпілотників.
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Там, де раніше можливі були серйозні суперечки, зазвичай вдається знайти шлях до вирішення проблем за допомогою гумору або вигідних умов, які задовольняють обидві сторони.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранішній сніг поступово перейде у дрібний дощ зі снігом, який ввечері зміниться дощем.
Щорічно 22 лютого відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
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