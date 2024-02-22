22.02.2024 10:07 Рита Парфенова

Дрони від харківських волонтерів допомогли знайти врожу схованку (відео)

Військові з Слобожанської бригади продемонстрували, як вони неймовірно ефективно нейтралізують окупантів.

Аеророзвідка, яка здійснюється 5-ю Слобожанською бригадою за допомогою дронів, наданих волонтерами з Харкова, постійно відслідковує не лише події безпосередньо на передовій, а й за лінією фронту у тилу ворога на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на 5-ту Слобожанську бригаду НГУ.

Нещодавно, виявивши підземні нори противника, військові точно встановили їх координати і передали розрахунку гвардійців, які змогли уразливими ударами знищити місце, де намагалися приховатися російські окупанти.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що захисникам України у Харкові передали більше сотні сучасних безпілотників.