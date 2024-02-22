22.02.2024 09:23 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Протікання у харківському метро повністю усунено

Усі служби працювали по ночах, щоб розв'язувати проблему протікання у харківському метро.



Фото: РЕДПОСТ

Яка ситуація склалася у Харківському метрополітені, міський голова Ігор Терехов розповів у етері національного телемарафону. Про це повідомляє РЕДПОСТ.



«Ситуація щодо протікання в нас зовсім інша, ніж у столичному метрополітені. Були дуже потужні обстріли, яки викликали зсуви ґрунту. Але наші служби працюють над тим, щоб це локалізували. На сьогодні протікання повністю усунено. Ми ведемо роботи у нічний час, щоб не заважати пасажиропотоку», – розповів він.



Мер міста зазначив, що перехід на станції метро зачинений завдяки тому, що там навчаються діти у метрошколі.



«Ми у нічний час продовжуємо роботи, але на сьогодні ці негаразди усунені у повному обсязі», – резюмував Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на час проведення робіт центральний міжстанційний перехід зі ст. м. «Спортивна» на ст. м. «Метробудівників» буде закритий для користування пасажирів, при цьому працює бічний пішохідний перехід.