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13.02.2024  21:00   

У Харківському метро закрили центральний перехід на станції «Спортивна» через наслідки обстрілів

Харківські метрополітеновці ведуть відновлювальні роботи.


У Харківському метро закрили центральний перехід на станції «Спортивна» через наслідки обстрілів
Як повідомляє РЕДПОСТ, ракетні обстріли ворога призвели до зсувів ґрунту поряд з метро та незначне протікання зі стелі станції «Спортивна». 
 
КП «Харківський метрополітен» зазначає, що протікання не загрожує підтопленням та не несе загрози для пасажирів.
 
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Співробітники метрополітену почали роботи з усунення наслідків обстрілів минулого тижня. Їх проводять уночі, коли перевезення не здійснюється.
 
З огляду на це центральний міжстанційний перехід зі ст. м. «Спортивна» на ст. м. «Метробудівників» закритий для користування пасажирів, при цьому працює бічний пішохідний перехід.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця призначає додатковий поїзд сполученням «Харків-Івано-Франківськ».
 
Тэги:  метро, ремонт, харків
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