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13.02.2024  21:36   

Готуємо торт «Червоний оксамит» на 14 лютого

Спеціально до Дня святого Валентина пропонуємо нарізати коржі для торта у формі серця.

Як приготувати торт «Червоний оксамит»
 
Як пише РЕДПОСТ, ця страва буде чудовою прикрасою стола на свято або подарунком коханому чи коханій.
 

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Торт «Червоний оксамит»

Продукти:

  • 180 мл кефіру,
  • 2 яйця,
  • 80 мл рослинної олії,
  • 200 г вершкового масла,
  • 150 г цукру,
  • 1 ст. какао,
  • 220 г борошна,
  • 1 ч. л. розпушувача,
  • 0,5 ч.л. соди,
  • 1 ч. л. червоного барвника,
  • 2 щіпки солі,
  • 300 г вершкового сиру,
  • 70 г цукрової пудри,
  • 2 ч. л. ванільного цукру.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Для крему збити вершковий сир за допомогою міксера.
  2. Окремо збити 120 г м'якого вершкового масла із цукровою пудрою і ванільним цукром.
  3. З'єднай обидві маси лопаткою.
  4. Для коржів змішати борошно, какао, розпушувач, сіль і соду.
  5. Міксером збити вершкове масло і цукор, що залишилося.
  6. Продовжуючи збивати, поштучно додати яйця.
  7. Додати олію.
  8. Влити кефір кімнатної температури
  9. Перемішати.
  10. Додати червоний барвник.
  11. Поступово втрутити суху суміш
  12. Ще раз збити тісто міксером на малих обертах.
  13. Випікати три однакові коржі в духовці по 25 хвилин|мінути| при 180 градусах.
  14. Дати їм охолонути
  15. Підрівняти краї чи вирізати серця.
  16. За допомогою кондитерського мішка промазати коржі кремом
  17. Зібрати торт
  18. Накрити торт кремом зовні.
 
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Тэги:  рецепт, торт, 14 лютого
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