13.02.2024 21:36
Готуємо торт «Червоний оксамит» на 14 лютого
Спеціально до Дня святого Валентина пропонуємо нарізати коржі для торта у формі серця.
Як пише РЕДПОСТ
, ця страва буде чудовою прикрасою стола на свято або подарунком коханому чи коханій.
Торт «Червоний оксамит»
Продукти:
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180 мл кефіру,
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2 яйця,
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80 мл рослинної олії,
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200 г вершкового масла,
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150 г цукру,
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1 ст. какао,
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220 г борошна,
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1 ч. л. розпушувача,
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0,5 ч.л. соди,
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1 ч. л. червоного барвника,
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2 щіпки солі,
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300 г вершкового сиру,
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70 г цукрової пудри,
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2 ч. л. ванільного цукру.
Покроковий рецепт приготування:
-
Для крему збити вершковий сир за допомогою міксера.
-
Окремо збити 120 г м'якого вершкового масла із цукровою пудрою і ванільним цукром.
-
З'єднай обидві маси лопаткою.
-
Для коржів змішати борошно, какао, розпушувач, сіль і соду.
-
Міксером збити вершкове масло і цукор, що залишилося.
-
Продовжуючи збивати, поштучно додати яйця.
-
Додати олію.
-
Влити кефір кімнатної температури
-
Перемішати.
-
Додати червоний барвник.
-
Поступово втрутити суху суміш
-
Ще раз збити тісто міксером на малих обертах.
-
Випікати три однакові коржі в духовці по 25 хвилин|мінути| при 180 градусах.
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Дати їм охолонути
-
Підрівняти краї чи вирізати серця.
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За допомогою кондитерського мішка промазати коржі кремом
-
Зібрати торт
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Накрити торт кремом зовні.
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