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15.03.2023  21:43   Дмитро Колонєй

Готуємо простий та пісний медовий торт

Даний рецепт побалує під час посту любителів солодкого.

Як приготувати простий та пісний медовий торт
 
Як пише РЕДПОСТ, навіть якщо дотримуватися найжорсткіших вимог посту, можна приготувати собі прості, корисні та смачні страви. Рецепт однієї з них – наведено нижче. Ця страва, звичайно, досить аскетична і на стіл, приймаючи гостей, її не поставиш. Але побалувати себе точно можна.
 
Як приготувати простий та пісний медовий торт

Медовий "торт"

Продукти:

  • Житній хліб – 500 г
  • Мед - 3 ст. л.
  • Волоські горіхи (можна спробувати й інші -кешью або асорті) - 1 жменя
  • Кориця – до смаку
  • Лимонна цедра – до смаку

Як приготувати простий та пісний медовий торт

Покроковий рецепт приготування

  1. Хліб тонко нарізати, вилучивши скоринки.
  2. Кожну скибочку хліба просочити медом,
  3. Посипати корицею та тертою цедрою.
  4. Укласти скибки одна на одну
  5. Зверху посипати товченими горіхами і прибрати в холод на 2-3 години.
Після цього "торт" готовий.
Смачного!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати пісний салат з редису, черемші, зеленої цибулі та авокадо.
 
 

Тэги:  рецепт. торт, піст, мед, хліб, лімон, кориця, горіх, цедра
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