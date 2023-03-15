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15.03.2023  21:14   Дмитро Колонєй

У Харкові реалізували проект "Проілюструй твори українських письменників" (фото)

У заходах взяли участь родини вихованців закладів дошкільної освіти Харкова.

Реалізували проект "Проілюструй твори українських письменників у 3D-форматі" у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, родини та маленькі вихованців закладів дошкільної освіти Основ'янського району взяли участь у проєкті "Проілюструй твори українських письменників у 3D-форматі". Дошкільнята разом з батьками виготовили композиції до різних творів.
 
Реалізували проект "Проілюструй твори українських письменників у 3D-форматі" у Харкові
 
Реалізували проект "Проілюструй твори українських письменників у 3D-форматі" у Харкові
 
Реалізували проект "Проілюструй твори українських письменників у 3D-форматі" у Харкові
 
Захід відбувся в рамках Всеукраїнського тижня дитячого читання, який щорічно проводять у березні.
 
Реалізували проект "Проілюструй твори українських письменників у 3D-форматі" у Харкові
 
Реалізували проект "Проілюструй твори українських письменників у 3D-форматі" у Харкові
Реалізували проект "Проілюструй твори українських письменників у 3D-форматі" у Харкові
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харків'ян запрошують взяти участь у тесті на знання "Енеїди"
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  проект, діти, харків, родини
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