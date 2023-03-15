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15.03.2023  20:52   Дмитро Колонєй

Різав колеса авто: у Харкові заарештували злодюгу

У Харкові поінформували про підозру зловмисника.

Порізав 53 колеса, був затриманий та відправоений під варту зловмисник. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, зловмисник пошкоджував колеса переважно у нічний час. Об’єктом його хуліганських дій були транспортні засоби, припарковані біля багатоповерхівок.
 
 
15 березня 2023 року слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні 53 епізодів кримінального правопорушення. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
 
Нагадаємо раніше РЕДПОСТ писав, що наприкінці грудня 2022 року автовласники Салтівського району Харкова почали інформувати, що хтось ріже колеса авто, у січні також автолюбителі звертатлися до районної поліції із заявами про пошкодження коліс своїх автомобілів.
 
Пізніше парвоохоронці затримали 43-річного харків’янина. Під час обшуку помешкання правоохоронці виявили знаряддя злочину.
 
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Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  різав колеса, кримінал, харків
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