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31.01.2023  13:50   Віталій Хінєвіч

Затримали чоловіка, який різав колеса авто у Салтівському районі

Зловмисник пошкодив понад 150 автомобілів.

різав колеса авто
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Наприкінці грудня минулого року, власники транспортних засобів Салтівського району, почали масово звертатися до поліції із заявами про пошкодження своїх авто. Люди повідомляли, що їхніми автомобілями невідомі порізали колеса.
 
Загалом протягом останнього місяця поліцейські зареєстрували більше 150 таких звернень.  
 
Працівники кримінальної поліції опитали значну кількість можливих свідків та переглянули сотні відеозаписів з камер спостережень, встановлених поблизу місць вчинення злочину.
 
У ході детального відпрацювання території Салтівського району міста Харкова оперативники Харківського районного управління поліції № 2 спільно з працівниками УКР ГУНП в Харківській області викрили чоловіка, який займався протиправною діяльністю. 
 
За навмисне псування майна громадян поліцейські затримали 43-річного харків’янина, у якого під час обшуку помешкання виявили знаряддя вчинення злочину. Слідчі Харківського районного управління поліції № 2 кваліфікували дії зловмисника за ч. 4 та ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. 
 
Відповідно до санкції статті такі дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік побив знайомого руками, ногами та стільцем.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків, харьков
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