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14.03.2023  10:54   Рита Парфенова

У Харкові ображена жінка вбила ножем чоловіка

27-річну харків'янку підозрюють в умисному вбивстві її знайомого.

Новини Харкова: жінка кухонним ножем вбила свого знайомого

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, трагічна подія сталась 13 березня близько 6 години ранку в одній з квартир по проспекту Жуковського у Харкові.

Напередодні між 27-річною жінкою і її знайомим виник конфлікт, але після сварки чоловік ліг спати, а от жінка затаїла образу.

За даними слідства, підозрювана кухонним ножем завдала удар у спину зліва потерпілому, який у цей час спав.

Від отриманого поранення чоловік за декілька годин помер у лікарні.

Підозрювану затримано в порядку ст. 208 КПК України. Жінці повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в одному з домоволодінь с. Яковлівка Лозівського району під час сварки між чоловіком та жінкою обвинувачений схопив кухонний ніж і вдарив ним жінку в грудну клітину. Від гострої крововтрати потерпіла померла на місці.

 


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  вбивство, ніж, харків
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