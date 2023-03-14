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14.03.2023  10:33   Рита Парфенова

Про вимкнення світла у Харкові розповіли в Обленерго

14 березня у Харкові запроваджуються графіки аварійних відключень.

відключення світла

Про це РЕДПОСТ розповів речник «Харківобленерго» Володимир Скичко.

«З метою стабілізації ситуацї в електромережі в Харкові застосовуються графіки аварійних відключень», - повідомив він.

За словами речника, проблемним периодом буде термін до першой години дня.

Дізнатися подробиці про відключення електроенергії можна на сайті Харківобленерго: www.oblenergo.kharkov.ua/gaoinfo

Раніше РЕДПОСТ писав, що на звільнених територіях Харківщини до електропостачання було підключено близько 170 тис. абонентів.



 


Тэги:  відключення світла, харків
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