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14.03.2023  11:10   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці розповіли про наслідки ворожих обстрілів Харківської області

Протягом минулої доби окупанти наносили удари по прикордонним населеним пунктам Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Під вогнем окупантів знаходилися місто Вовчанськ, смт Дворічна, села Стрілеча, Тернова, Красне, Гряниківка, Стариця, Бударки, Огірцеве, Червона Зоря. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.
 
У Куп'янському районі в результаті ворожого обстрілу тілесні ушкодження отримали дві людини. Їх доставили до медичного закладу. У місті Вовчанськ пошкоджені приватні житлові будинки та будівля пожежно-рятувальної частини. Постраждалих немає.
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові ображена жінка вбила ножем чоловіка.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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