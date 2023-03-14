Ви пробуджуєте в нас почуття особистої відповідальності перед наступними поколіннями: Ігор Терехов привітав добровольців зі святом

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав з Днем українського добровольця всіх, хто а покликом серця пішли боронити рідну землю від ворогів.
Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з нагоди Дня українського добровольця розміщено в телеграм-каналі міськради, передає РЕДПОСТ.
«Українські добровольці! Я щиро вдячний за вашу відданість народові та справжній патріотизм!
Сьогодні ми славимо вас - людей, які за покликом серця пішли боронити рідну землю від ворогів. Героїв, чиї високе почуття обовʼязку та готовність захищати своїх рідних, свою домівку та своє майбутнє заслуговують найвищої поваги та пошани.
Власним прикладом ви пробуджуєте в нас почуття особистої відповідальності перед наступними поколіннями, надихаєте перемагати та любити Батьківщину вчинками і конкретними справами.
Будьмо єдині у своїй підтримці української армії та наших героїв-добровольців! Вічна пам’ять полеглим і слава тим, хто продовжує боротьбу!».
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Ідеї, які сьогодні спадуть вам на думку, можуть виявитися дуже цінними, проте не варто поспішати з їхньою реалізацією, остаточне рішення краще відкласти на потім.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
Постанову про створення нового свята – Дня добровольця – Верховна Рада України ухвалила у січні 2017 року.
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