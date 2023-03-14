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14.03.2023  11:30   Віталій Хінєвіч

Рівень захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області

Показник захворюваності становить 75,82 на 100 тисяч населення, що не перевищує показник епідемічного порогу.

застуда
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Обласний харківський лабцентр.
 
За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності, який проводився з 6 по 12 березня з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) захворіло 1985 осіб, з них 597 (30,1%) дітей віком до 17 років.
 
У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності на 15,4% як за рахунок дітей – на 22,5%, так і дорослих – на 11,9%.
Кількість госпіталізованих у порівнянні з попереднім тижнем збільшилась на 20,0% – 156 осіб (проти 130 осіб), що становить 7,8% від числа захворілих. З числа госпіталізованих 36 дітей (23,1%).
 
Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Красноградському районі – 202,42 на 100 тис. населення, найнижчий – у Куп’янському (34,35 на 100 тис. населення).
 
Летальні випадки грипу не зареєстровано.
 
Станом на 13.03.2023 проти грипу щеплено 2783 особи, з них 2243 – з груп ризику (у т.ч. 1985 медичних працівників та 45 дітей).
 
З початку епідемічного сезону серед обстежених 10974 осіб у 2052 (18,7%) виявлено позитивні результати, з них у 1718 осіб (83,7%) виявлено вірус SARS-CoV-2, у 87 (4,2%) – РС-вірус, у 2-х – риновірус, у 2 – вірус парагрипу, у 242 (11,8%) – вірус грипу А та у 2 осіб – вірус грипу В.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що медики врятували мешканку Балаклійського району.
 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  медицина, харків
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