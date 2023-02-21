21.02.2023 15:51 Дмитро Колонєй

На Харківщині судитимуть чоловіка, який вбив жінку на Різдво

На Харківщині в суд направлено обвинувальний акт щодо розправи на Лозівщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, злочин стався 25 грудня 2022 року в с. Яковлівка Лозівського району. В одному з домоволодінь під час сварки між чоловіком та жінкою обвинувачений схопив кухонний ніж і вдарив ним жінку в грудну клітину. Від гострої крововтрати потерпіла померла на місці.

Щоб приховати злочин, зловмисник скинув труп своєї жертви у вигрібну яму на території домоволодіння. Однак це не допомогло уникнути відповідальності — вже наступного дня його затримали правоохоронці.

Справу розглядатимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.



