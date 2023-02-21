    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині судитимуть чоловіка, який вбив жінку на Різдво
21.02.2023  15:51   Дмитро Колонєй

На Харківщині судитимуть чоловіка, який вбив жінку на Різдво

На Харківщині в суд направлено обвинувальний акт щодо розправи на Лозівщині.

Знайшли труп жінки у вигрібній ямі: судитимуть вбивцю на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, злочин стався 25 грудня 2022 року в с. Яковлівка Лозівського району. В одному з домоволодінь під час сварки між чоловіком та жінкою обвинувачений схопив кухонний ніж і вдарив ним жінку в грудну клітину. Від гострої крововтрати потерпіла померла на місці. 
 
Щоб приховати злочин, зловмисник скинув труп своєї жертви у вигрібну яму на території домоволодіння. Однак це не допомогло уникнути відповідальності — вже наступного дня його затримали правоохоронці. 
 
Справу розглядатимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області. 
 
Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про жителя Харківщини, який вбив кохану та кинув її труп у яму.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  смерть, вбивство, харків, яковлівка, різдво
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.02 Надзвичайні події Ворог обстріляв будинок у Дворічній з танку: правоохоронці Харківщини фіксують наслідки злочину 11.02 Надзвичайні події Смертельно небезпечні продукти потрапили в Україну 10.02 Наука Детектив кам'яного віку: мільйони років тому у предка людини міг бути небезпечний конкурент
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 