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21.02.2023  15:35   Віталій Хінєвіч

У МОН радять тимчасово перейти на дистанційний формат навчання

Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам освіти з 22 до 24 лютого організувати освітній процес у навчальних закладах у дистанційному форматі.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.
 
«З метою убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, як превентивний захід перед річницею початку війни росії проти України, звернувся до начальників обласних та Київської міської військових адміністрацій, керівників закладів освіти з рекомендацією з 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі»,- повідомив Сергій Шкарлет.
 
Крім цього зазначається, що станом на сьогодні внаслідок агресії рф пошкоджено 3 128 закладів освіти, з яких 441 – вщент зруйновано. Від рук окупанта загинула 461 дитина, 926 – отримали поранення.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні створили новий сайт для дітей про мінну безпеку.
 

Источник:   Сергій Шкарлет
 Тэги:  освіта, дистанційне навчання
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