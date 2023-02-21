21.02.2023 15:35 Віталій Хінєвіч

У МОН радять тимчасово перейти на дистанційний формат навчання

Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам освіти з 22 до 24 лютого організувати освітній процес у навчальних закладах у дистанційному форматі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.

«З метою убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, як превентивний захід перед річницею початку війни росії проти України, звернувся до начальників обласних та Київської міської військових адміністрацій, керівників закладів освіти з рекомендацією з 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі»,- повідомив Сергій Шкарлет.

Крім цього зазначається, що станом на сьогодні внаслідок агресії рф пошкоджено 3 128 закладів освіти, з яких 441 – вщент зруйновано. Від рук окупанта загинула 461 дитина, 926 – отримали поранення.



