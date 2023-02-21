21.02.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

Харківський університет посів почесне місце у рейтингу за версією Webometrics

Навчальний заклад посів сьоме місце серед українських вищих навчальних закладів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут".

За даними міжнародного рейтингу університетів світу Ranking of World Universities (Webometrics), у Харківського Політеха – сьоме місце серед українських вишів.

Список опубліковано на сайті рейтингу станом на січень 2023 року. Усього було оцінено понад тридцять тисяч університетів світу, серед яких Україну представили 306.

ТОП-10 університетів України, які увійшли до рейтингу, виглядає так:

Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут”

Київський національний університет Тараса Шевченка

Сумський державний університет

Національний Університет біоресурсів і природокористування України

Національний авіаційний університет

Харківський національний університет радіоелектроніки

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Львівський національний університет Івана Франка

Національний університет “Львівська політехніка”

Тернопiльський Національний Медичний Університет

Важливо: Webometrics Ranking of World Universities — один із рейтингів університетів світу, за яким аналізують ступінь представлення діяльності вишів в інтернеті. Його складають з 2004 року та публікують двічі на рік (у січні та липні). Розробкою рейтингу займається Лабораторія кіберметрики (Cybermetrics Lab) Національної дослідницької ради Іспанії (Spanish National Research Council, CSIC), яка діє при Міністерстві науки та освіти Іспанії.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні цього року скасували проходження ДПА для учнів шкіл.



