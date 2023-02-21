21.02.2023 14:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області поштарка привласнювала собі гроші

Жінка отримувала від потерпілих грошові кошти як оплату за податок на доходи фізичних осіб, який сплачується за результатами річного декларування, та військовий збір.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Прокурори довели, що в одному із сіл Лозівського району в період з 2017 по 2020 рік начальниця відділення поштового зв’язку неодноразово привласнювала кошти клієнтів.

Жінка отримувала від потерпілих грошові кошти як оплату за податок на доходи фізичних осіб, який сплачується за результатами річного декларування, та військовий збір. У якості підтвердження отримання коштів зловмисниця видавала потерпілим відповідні квитанції.

Однак гроші вона не оприбутковувала, привласнюючи собі. Щоб приховати злочин, жінка підроблювала касові звіти, в які вносила завідомо неправдиву інформацію щодо суми прийнятих платежів.

Усього від дій засудженої постраждали 15 осіб.

Обвинувальний вирок жінці виніс Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська.

Їй призначено покарання у виді 3 років 2 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.



