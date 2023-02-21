21.02.2023 16:25 Віталій Хінєвіч

Дві регіональні філії "Укрзалізниці" позбудуться застарілих назв

Регіональні філії «Південна залізниця» та «Південно-Західна залізниця» змінять назви в рамках програми українізації об’єктів залізничного транспорту.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Національний перевізник повідомляє, що трирічна програма «Залізна українізація», має на меті повністю позбутися імперських та російських назв, позначок, зображень на будь-яких об’єктах залізничного транспорту.

Програму представив голова правління товариства Олександр Камишін 21 лютого 2023 року.

«Настав час нарешті позбутися радянського та імперського минулого, яке понад 100 років просочувало українську залізницю, викинути на смітник історії все, що зв’язує нас та заважає розвиватися. Настав час повністю українізувати залізницю», — наголосив Олександр Камишін.

Таким чином, наприклад регіональні філії «Південна залізниця» та «Південно-Західна залізниця» змінять назви у 2023 році.

«Чому залізниця із центром у столиці має назву «Південно-Західна», а залізниця, що має центр у Харкові, на півночі України, — «Південна»? Це засилля імперської, російської давнини, яке не має нічого спільного з українським сьогоденням. Саме тому в рамках нашої програми «Залізна українізація» ми змінимо це раз і назавжди», — зазначив Олександр Камишін.

Крім цього зазначається, що вже літом минулого року Укрзалізниця розпочала процес підготовки до повної українізації залізниці. Було вивчено всі можливі юридичні та технічні аспекти, опрацьовано величезну кількість інформації про об’єкти, що потребують українізації.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Укрзалізниці нагадали про новий поїзд із Харкова до Польщі.



