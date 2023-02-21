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21.02.2023  16:43   Дмитро Колонєй

Під Харковом поліцейський перейшов на бік окупантів

Чоловік, який співпрацював з ворогом, чекає на суд у Харкові.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, експоліцейський під час окупації російськими військовими м. Вовчанськ добровільно перейшов на бік ворога: 
 
  • у квітні 2022 року чоловік став «начальником» так званого «відділу поліції».
  • виконував посередницькі функції між поліцейськими та представниками РФ. 
  • наприкінці травня обійняв посаду «в. о. начальника патрульно-постової служби» в «Волчанском районном отделе внутренних дел управления МВД ВГА Харьковской области». 
  • проводив інструктаж особового складу для здійснення служби на блокпостах,
  • чергував у складі слідчо-оперативних груп,
  • приймав громадян,
  • забезпечував охорону громадського порядку під час проведення окупантами масових заходів. 
 
Експравоохоронця судитимуть заочно у Ленінському районному суді м. Харкова. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як під Харковом податковиця наповнювала бюджет окупантів.
 

 


Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків, вовчанськ
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