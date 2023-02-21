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21.02.2023  16:51   Василь Голосний

Фахівці АТ «Харківміськгаз» замінили пошкоджену ділянку газопроводу (фоторепортаж)

Газовики досі продовжують знаходити та усувати наслідки обстрілів російських окупантів, приділяючи особливу увагу найбільш постраждалим від війни мікрорайонам міста.


Фото: РЕДПОСТ/Василь Голосний
Як повідомили РЕДПОСТ в пресслужбі АТ "Харківміськгаз", наразі проводиться комплексно-приладове обстеження газових мереж.
 
Так, на Північній Салтівці фахівці АТ "Харківміськгаз" виявили витік газу на підземному сталевому газопроводі низького тиску. Під час ремонтно-відновлювальних робіт спеціалісти компанії ліквідували витік та проклали ізоляцію і футляр, щоб новий газогін якісно забезпечував безаварійне та безперебійне газопостачання мешканцям мікрорайону.
 
На підприємстві подякували клієнтам за вчасну сплату за доставку природного газу і наголосили, що ці кошти спрямовуються на закупівлю матеріалів для ремонтних робіт та необхідне спорядження, пальне для аварійно-диспетчерської служби та спецтранспорту.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ повідомляв про те, що фахівці АТ «Харківміськгаз» виявили витік на підземному газопроводі.

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Источник:   АТ "Харківміськгаз"
 Тэги:  харків, харківміськгаз, фоторепортаж
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