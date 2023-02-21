21.02.2023 16:51 Василь Голосний

Фахівці АТ «Харківміськгаз» замінили пошкоджену ділянку газопроводу (фоторепортаж)

Газовики досі продовжують знаходити та усувати наслідки обстрілів російських окупантів, приділяючи особливу увагу найбільш постраждалим від війни мікрорайонам міста.



Фото: РЕДПОСТ/Василь Голосний

Як повідомили РЕДПОСТ в пресслужбі АТ "Харківміськгаз", наразі проводиться комплексно-приладове обстеження газових мереж.

Так, на Північній Салтівці фахівці АТ "Харківміськгаз" виявили витік газу на підземному сталевому газопроводі низького тиску. Під час ремонтно-відновлювальних робіт спеціалісти компанії ліквідували витік та проклали ізоляцію і футляр, щоб новий газогін якісно забезпечував безаварійне та безперебійне газопостачання мешканцям мікрорайону.

На підприємстві подякували клієнтам за вчасну сплату за доставку природного газу і наголосили, що ці кошти спрямовуються на закупівлю матеріалів для ремонтних робіт та необхідне спорядження, пальне для аварійно-диспетчерської служби та спецтранспорту.

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