21.02.2023 17:15 Віталій Хінєвіч

Інформаційно-диспетчерська служба «1562» продовжує приймати звернення від харків'ян

Торік диспетчерська служба прийняла понад 770 тисяч усних заявок від мешканців міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що збройна агресія рф призвела до надходження нових за характером звернень громадян, зокрема, харків'яни зверталися з питань відселення зі зруйнованого житла, заміни та встановлення вікон у під'їздах та квартирах, надання гуманітарної допомоги тощо.

Загалом по 423 тисяч звернень вже виконані необхідні роботи, а на 276 тисяч питань надані роз'яснення.

Для порівняння, у 2021 році служба «1562» прийняла понад 1 млн усних заявок від мешканців міста.



