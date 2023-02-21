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21.02.2023  17:15   Віталій Хінєвіч

Інформаційно-диспетчерська служба «1562» продовжує приймати звернення від харків'ян

Торік диспетчерська служба прийняла понад 770 тисяч усних заявок від мешканців міста.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що збройна агресія рф призвела до надходження нових за характером звернень громадян, зокрема, харків'яни зверталися з питань відселення зі зруйнованого житла, заміни та встановлення вікон у під'їздах та квартирах, надання гуманітарної допомоги тощо. 
 
Загалом по 423 тисяч звернень вже виконані необхідні роботи, а на 276 тисяч питань надані роз'яснення. 
 
Для порівняння, у 2021 році служба «1562» прийняла понад 1 млн усних заявок від мешканців міста.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники у Салтівському районі відновлюють водоводи.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, 1562
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