Понад тисячу повідомлень щодня приймає диспетчерська служба Харкова

Про це розповіли у службі «1562» Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на інформаційно-диспетчерську службу «1562» з 29 квітня по 29 червня 2023 року нею зареєструвано 66,7 тис. повідомлень від мешканців Харкова:
Також за цей період було оприлюднено близько 7 тис. оголошень про аварійні та планові відключення послуг з питань електропостачання, гарячого та холодного водопостачання, газифікації та ліфтового господарства. Щоб бути проінформованими про відключення, мешканці можуть самостійно отримати таку інформацію на порталі «1562» у розділі «Оголошення служб» та через чат-бот.
Нагадаємо, через портал «1562» харків’яни можуть оперативно подати повідомлення та самостійно контролювати процес виконання робіт, авторизувавшись в особистому кабінеті. Також з метою підвищення якості обслуговування впроваджено службу автоматичних обдзвонів, за допомогою якої харків’яни можуть підтвердити виконання робіт службами міста.
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