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03.07.2023  18:15   Дмитро Колонєй

Понад тисячу повідомлень щодня приймає диспетчерська служба Харкова

Про це розповіли у службі «1562» Харкова.

Приймає понад тисячу повідомлень щодня диспетчерська служба. Новини Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на інформаційно-диспетчерську службу «1562» з 29 квітня по 29 червня 2023 року нею зареєструвано 66,7 тис. повідомлень від мешканців Харкова:

  • 64,8 тис. з них надійшли телефоном
  • 1,9 тис. - через оновлений вебпортал служби
  • понад 53,2 тис. повідомлень вже відпрацьовані комунальними службами міста,
  • близько 12,7 тис. звернень на розгляді залишаються

Також за цей період було оприлюднено близько 7 тис. оголошень про аварійні та планові відключення послуг з питань електропостачання, гарячого та холодного водопостачання, газифікації та ліфтового господарства. Щоб бути проінформованими про відключення, мешканці можуть самостійно отримати таку інформацію на порталі «1562» у розділі «Оголошення служб» та через чат-бот.

Нагадаємо, через портал «1562» харків’яни можуть оперативно подати повідомлення та самостійно контролювати процес виконання робіт, авторизувавшись в особистому кабінеті. Також з метою підвищення якості обслуговування впроваджено службу автоматичних обдзвонів, за допомогою якої харків’яни можуть підтвердити виконання робіт службами міста.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  комунальники, 1562, харків
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