03.07.2023 18:41

Екологічна безпека використаних одноразових вейпів від Vandal Vape

На зміну звичайним тютюновим виробам прийшли одноразові електронні сигарети. Використовувати їх приємніше та певною мірою безпечніше. Проте небезпека одноразових вейпів в іншому: питання утилізації турбує багатьох фахівців.

Компанія Vandal Vape не лише продає електронні сигарети, але і є активним учасником у вирішенні питання утилізації використаних ПОД-систем. На сайті https://vandalvape.com.ua/ можна більше дізнатися, як не завдати шкоди природі, утилізуючи вейп.

Проблема використаних акумуляторів та пластика

Звичайний мініатюрний акумулятор ПОД-системи може бути небезпечним для природи, коли потрапляє в ґрунт чи водойму. Величезні об’єми землі та води будуть забруднені солями важких металів, які несуть надзвичайну загрозу всьому живому. Потрапляючи в організм людини чи тварини, такі отруйні речовини призводять до поступового погіршення стану здоров’я, розвитку хронічних хвороб.

Навіть пластиковий корпус тривалий час забруднює довкілля, причому йдеться про сотні років. Під дією сонячних променів, опадів та перепадів температури пластик розкладається, а його мікроскопічні частинки розлітаються на великі відстані. Мікропластик також викликає тяжкі розлади здоров’я.

Vandal Vape вирішує проблему в оригінальний та перевірений спосіб: шляхом повторного використання окремих компонентів вейпів. Уживані ПОД-системи необхідно принести до одного з магазинів та кинути в спеціальні коробки для збору.

Перетворення сміття на корисні речі

Після збору використаних одноразових вейпів волонтери збирають із них повербанки та надсилають на передову для потреб ЗСУ. Для створення одного зовнішнього акумулятора необхідно 10-20 використаних електронних сигарет. За допомогою новоствореної батареї можна заряджати:

телефони;

рації;

ліхтарики;

тепловізори та інші гаджети, без яких неможливо уявити життя військовослужбовців.

Тобто кожен українець має змогу принести неймовірну користь захисникам України, просто правильно утилізувавши одноразові електронні сигарети.