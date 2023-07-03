03.07.2023 18:43 Дмитро Колонєй

Вагнерівців активно знищують ЗСУ, а мобілізовані переховуються від війни - перехоплення ГУР (відео)

Нове перехоплення свідчить про деморалізацію армії окупантів, яку знищують ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, дружина солдата окупаційної армії розповідає про розповсюдження російськими ЗМІ фейкової інформації про успіхи окупаційних військ на території східної частини України та про небажання росіян брати участь у війні проти України:

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за словами пріґожина в Бахмуті загинуло 38000 українців;

дружина розповідає про спільного знайомого, якого мобілізували, але згодом він повернувся й переховується, щоб не воювати.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти плачуть та готові, аби їх пристрелили, або поранили.