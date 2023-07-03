Вагнерівців активно знищують ЗСУ, а мобілізовані переховуються від війни - перехоплення ГУР (відео)

Нове перехоплення свідчить про деморалізацію армії окупантів, яку знищують ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, дружина солдата окупаційної армії розповідає про розповсюдження російськими ЗМІ фейкової інформації про успіхи окупаційних військ на території східної частини України та про небажання росіян брати участь у війні проти України:
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти плачуть та готові, аби їх пристрелили, або поранили.
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