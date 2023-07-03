Ігор Терехов нагородив кращіх зенітників

Мер Харкова привітав військових з Днем зенітних ракетних військ.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов привітав військових з Днем зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ, подякував кожному з них за захист міста та України та вручив військовим нагороди міської ради.
«Наше місто живе та працює завдяки вам. Саме ви, наші герої, стоїте на захисті Харкова. Я знаю, що перед вами постають важкі виклики і склалися непрості обставини. Але прийде нова техніка, і ви отримаєте більше можливостей для захисту мирного життя Харкова та України! Я бажаю всім нам якнайшвидшої перемоги!» - зазначив мер Харкова.
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