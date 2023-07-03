Ворог обстрілює Харківщину, а російські окупанти з Білорусі вступають в Україну

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 3 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
Розпочалось переміщення підрозділів Збройних Сил РФ, що проходили підготовку на білоруських полігонах, для їх подальшої участі у бойових діях на території України.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 липня 2023 року.
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3 липня – Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів.
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