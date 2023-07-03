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03.07.2023  19:33   Дмитро Колонєй

Ворог обстрілює Харківщину, а російські окупанти з Білорусі вступають в Україну

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 3 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Обстріляли селища Харківщини окупанти, а підготовлені російські заграбники вступили в Україну з Білорусі

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

Розпочалось переміщення підрозділів Збройних Сил РФ, що проходили підготовку на білоруських полігонах, для їх подальшої участі у бойових діях на території України.

  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність та здійснив мінометні та артилерійські обстріли 3 населених пунктів Харківщини: Ветеренарне, Козача Лопань, Бударки.
  • На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 5 селищ Харківщини: Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 липня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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