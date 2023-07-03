03.07.2023 19:33 Дмитро Колонєй

Ворог обстрілює Харківщину, а російські окупанти з Білорусі вступають в Україну

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 3 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

Розпочалось переміщення підрозділів Збройних Сил РФ, що проходили підготовку на білоруських полігонах, для їх подальшої участі у бойових діях на території України.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність та здійснив мінометні та артилерійські обстріли 3 населених пунктів Харківщини: Ветеренарне, Козача Лопань, Бударки.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 5 селищ Харківщини: Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 липня 2023 року.