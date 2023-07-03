03.07.2023 20:00 Дмитро Колонєй

Харкову потрібні преференції від держави - Ігор Терехов

У Харкові обговорили пільгове оподаткування в регіоні та інші важливі питання за участі мера Харкова та Першого віце-прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.



Харкову потрібні преференції від держави - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у Харків пройшов захід за участі мера Харкова Ігоря Терехова, Першого віце-прем’єр-міністра України - Міністра економіки Юлії Свириденко, представників обласної влади та бізнесу відбувся у Харкові, на якому обговорили можливості пільгового оподаткування в регіоні, перспективи будівництва нових підприємств, питання бронювання персоналу підприємств, що мають статус бюджетоутворювальних для громад, та кредитування виробництва.

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Мер Харкова зазначив, що, згідно з останніми соціологічними опитуваннями, рівень спроможності харків'ян значно знизився. Водночас мер подякував городянам, які залишилися жити та працювати в Харкові.



«Було правильно сказано, що ми відвойовуємо території, але вони не будуть потрібні, якщо ми не повернемо людей. Тому дуже важливо працювати над пільгами, над гідними умовами життя, над створенням робочих місць, щоб людям було комфортно жити не десь, а тут. На жаль, купівельна спроможність людей дуже знизилася, тому місту потрібні преференції від держави», - наголосив Ігор Терехов.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов заручився підтримкою міжнародних партнерів.