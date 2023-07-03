Під Харковом очільниця громади працювала на розвідку окупантів

Під Харковом судитимуть жінку, яка перейшла на бік ворога.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 49-річна жінка, сільський голова однієї з територіальних громад Красноградського району перйшла на бік ворога:
Наприкінці січня цього року правоохоронці затримали зрадницю в порядку ст. 208 КПК України.
Нині обвинувачена перебуває під вартою та тимчасово відсторонена від посади.
Справу розглядатимуть у Красноградському районному суді Харківської області.
Нагааємо, раніше РЕДПОСТ писав про те, що у держзраді підозрюються керівники селищ під Харковом.
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