03.07.2023 20:37 Дмитро Колонєй

Під Харковом очільниця громади працювала на розвідку окупантів

Під Харковом судитимуть жінку, яка перейшла на бік ворога.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 49-річна жінка, сільський голова однієї з територіальних громад Красноградського району перйшла на бік ворога:

добровільно вступила у змову з представниками російських спецслужб;

систематично надавала їм допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. Ця тергромада не перебувала під окупацією російських військ і увесь період збройної агресії знаходилася у глибокому тилу Сил оборони України;

склала список під назвою «Вредители», до якого входили мешканці Красноградщини, які активно висловлюють проукраїнську позицію;

збирала та передавала інформацію щодо осіб, які здійснювали та здійснюють захист України у складі ЗСУ, відомості щодо розташування споруд цивільного захисту (бомбосховищ та об’єктів укриття), окремих територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України, відділів поліції на території Красноградського району та будівель, у яких проводяться наради представників органів влади.

Наприкінці січня цього року правоохоронці затримали зрадницю в порядку ст. 208 КПК України.





Нині обвинувачена перебуває під вартою та тимчасово відсторонена від посади.



Справу розглядатимуть у Красноградському районному суді Харківської області.

Нагааємо, раніше РЕДПОСТ писав про те, що у держзраді підозрюються керівники селищ під Харковом.



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