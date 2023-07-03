    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під Харковом очільниця громади працювала на розвідку окупантів
03.07.2023  20:37   Дмитро Колонєй

Під Харковом очільниця громади працювала на розвідку окупантів

Під Харковом судитимуть жінку, яка перейшла на бік ворога.

Працювала на розвідку окупантів очільниця громади під Харковом

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 49-річна жінка, сільський голова однієї з територіальних громад Красноградського району перйшла на бік ворога:

  • добровільно вступила у змову з представниками російських спецслужб;
  • систематично надавала їм допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. Ця тергромада не перебувала під окупацією російських військ і увесь період збройної агресії знаходилася у глибокому тилу Сил оборони України;
  • склала список під назвою «Вредители», до якого входили мешканці Красноградщини, які активно висловлюють проукраїнську позицію;
  • збирала та передавала інформацію щодо осіб, які здійснювали та здійснюють захист України у складі ЗСУ, відомості щодо розташування споруд цивільного захисту (бомбосховищ та об’єктів укриття), окремих територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України, відділів поліції на території Красноградського району та будівель, у яких проводяться наради представників органів влади.

Наприкінці січня цього року правоохоронці затримали зрадницю в порядку ст. 208 КПК України.

Працювала на розвідку окупантів очільниця громади під Харковом

Нині обвинувачена перебуває під вартою та тимчасово відсторонена від посади.

Справу розглядатимуть у Красноградському районному суді Харківської області.

Нагааємо, раніше РЕДПОСТ писав про те, що у держзраді підозрюються керівники селищ під Харковом.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.07 Надзвичайні події Вела окупаційну документації: на Харківщині подано в розшук колаборантку 02.07 Надзвичайні події У Харкові судитимуть чоловіка, який відкрито виправдовував дії ворога у міському кафе 30.06 Надзвичайні події Під Харковом чоловік відкрито виправдовував та підтримував дії окупантів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 