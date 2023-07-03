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03.07.2023  13:42   Рита Парфенова

Вела окупаційну документації: на Харківщині подано в розшук колаборантку

Встановлено особу ще однієї колаборантки, яка співпрацювала з окупантами в Куп’янську.

колаборантка
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час захоплення збройними силами рф міста Куп'янськ, 53-річна місцева мешканка добровільно прийняла посаду «и. о. специалиста лицензионно-разрешительного отдела Временной гражданской администрации Купянского района» при окупаційній адміністрації держави-агресора.

Ця колаборантка приймала заяви від фізичних осіб-підприємців для подальшого переоформлення документів згідно з російським законодавством, а також займалась обробкою звернень від місцевих мешканців, які бажали отримати матеріальну грошову допомогу від Російської Федерації.

За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області, жінці було повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності згідно зі статтею 111-1 частина 2 Кримінального кодексу України.

Наразі підозрювана переховується від слідства, і вирішується питання щодо її оголошення у розшук.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом чоловік відкрито виправдовував та підтримував дії окупантів.

 

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, харків
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