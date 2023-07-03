Вела окупаційну документації: на Харківщині подано в розшук колаборантку

Встановлено особу ще однієї колаборантки, яка співпрацювала з окупантами в Куп’янську.
Ця колаборантка приймала заяви від фізичних осіб-підприємців для подальшого переоформлення документів згідно з російським законодавством, а також займалась обробкою звернень від місцевих мешканців, які бажали отримати матеріальну грошову допомогу від Російської Федерації.
За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області, жінці було повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності згідно зі статтею 111-1 частина 2 Кримінального кодексу України.
Наразі підозрювана переховується від слідства, і вирішується питання щодо її оголошення у розшук.
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