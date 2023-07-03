03.07.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

Комунальники у Салтівському районі Харкова оновлюють водоводи

Бригади Салтівської служби зовнішніх водопровідних мереж комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» інтенсивними темпами продовжують перекладання технічно зношеної ділянки водоводу діаметром 400 мм на вулиці Гвардійців Широнінців. На першому етапі вже замінили 160 метрів трубопроводу, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 3 липня, начальник Салтівської районної служби В'ячеслав Глущенко, під час виконання комплексних робіт у липні намічено оновити 120 метрів мереж.

«Оперативно приступили до підготовчого циклу та земляних робіт. Перекладаємо методом санації без відключення абонентів. Для безперебійного водопостачання передбачили та задіяли альтернативний варіант подачі води. Відновлювальні бригади забезпечені необхідною технікою та обладнанням, використовуємо сучасні матеріали, які прослужать не один десяток років.

Оновлення трубопроводів, без сумніву, дуже важливий показник нашої роботи – покращується якість води, зменшується аварійність, але, паралельно також продовжуємо комплексні заходи щодо підготовки наших об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період, зокрема, контролюємо та ведемо технічні ремонти та заміни пошкоджених водоводів , запірної арматури, пожежних гідрантів», - зазначив В'ячеслав Глущенко.

А всього за тиждень ремонтники підприємства ліквідували 86 аварійних ситуацій, упорядкували 75 оглядових колодязів та відновили 31 водорозбірну колонку.

Сьогодні відпрацьовується 14 позаштатних ситуацій на об'єктах водопостачання у всіх районах міста.