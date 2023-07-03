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03.07.2023  12:45   Віталій Хінєвіч

На Харківщині у жінки витягли з-під шкіри 11 сантиметрового гельмінта

У червні 2023 року в Богодухівському районі зареєстровано перший випадок дирофіляріозу у жінки 1963 року народження.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 
Хвора звернулася за медичною допомогою до закладу охорони здоров’я зі скаргами на наявність в області лівої надключичної ділянки рухомого безболісного утворення щільної консистенції розміром до 1 см у діаметрі. 
 
«В цей же день хворій, після ультразвукового дослідження, проведено оперативне втручання та видалено капсулу з гельмінтом, який досліджено в бактеріологічній лабораторії нашої установи та визначено як дирофілярію розміром 11,0 см.
 
В осередку, за місцем проживання хворої, проведено епідеміологічне та ентомологічне обстеження та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів»,- йдеться у повідомленні.
 
Дирофіляріоз – трансмісивне паразитарне захворювання, яке передається через укуси кровосисних комах, здебільшого комарів. Зараження дирофіляріозом відбувається у період активного нападу комах (травень-жовтень місяці), під час укусу яких в організм людини потрапляють личинки паразита, які повільно ростуть. У зв’язку з цим клінічні прояви хвороби можуть проявлятися у будь – який період року.
 
Щоб попередити зараження дирофіляріозом необхідно:
 
  • використовувати репеленти для індивідуального захисту від нападу комарів;
  • знищувати комарів у місцях їх виплоду, помешканнях, тваринницьких приміщеннях;
  • проводити засітчування вікон та дверей для попередження проникнення комарів у приміщення;
  • стежити за станом здоров’я домашніх тварин, проводити їм ветеринарний огляд, обстеження та профілактичне лікування;
  • обмежувати прогулянки тварин у вечірній час;
  • попереджувати виплід комарів шляхом осушення підвалів, не допускати зберігання води в діжках та інших відкритих ємностях більше 7-10 днів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що жителі приватного сектору можуть прищепити домашніх тварин проти сказу.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харків, медицина
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