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03.07.2023  12:42   Рита Парфенова

У Харкові застрелився поліцейський

Уранці у Харкові знайшли тіло співробітника одного з райвідділу поліції.

табельна зброя

Про подію повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає РЕДПОСТ.

За його словами, тіло поліцейського з вогнепальною раною голови знайшли 3 червня о 6:40 ранку в Немишлянському районі, на вулиці біля одного з будинків.

Поруч з тілом лежав табельний пістолет загиблого, який виявився співробітником одного з районних відділів поліції в Харківській області.

За попередньою версією відбулося самогубство.

Для перевірки обставин справи розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою (самогубство).

Раніше РЕДПОСТ писав. що на Салтівці чоловік підірвав себе гранатою.

 

Тэги:  смерть, самогубство, харків
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