03.07.2023 12:42 Рита Парфенова

У Харкові застрелився поліцейський

Уранці у Харкові знайшли тіло співробітника одного з райвідділу поліції.

Про подію повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає РЕДПОСТ.



За його словами, тіло поліцейського з вогнепальною раною голови знайшли 3 червня о 6:40 ранку в Немишлянському районі, на вулиці біля одного з будинків.



Поруч з тілом лежав табельний пістолет загиблого, який виявився співробітником одного з районних відділів поліції в Харківській області.



За попередньою версією відбулося самогубство.



Для перевірки обставин справи розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою (самогубство).

Раніше РЕДПОСТ писав. що на Салтівці чоловік підірвав себе гранатою.