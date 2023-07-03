У Харкові застрелився поліцейський

Уранці у Харкові знайшли тіло співробітника одного з райвідділу поліції.
Про подію повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає РЕДПОСТ.
За його словами, тіло поліцейського з вогнепальною раною голови знайшли 3 червня о 6:40 ранку в Немишлянському районі, на вулиці біля одного з будинків.
Поруч з тілом лежав табельний пістолет загиблого, який виявився співробітником одного з районних відділів поліції в Харківській області.
За попередньою версією відбулося самогубство.
Для перевірки обставин справи розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою (самогубство).
Раніше РЕДПОСТ писав. що на Салтівці чоловік підірвав себе гранатою.
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