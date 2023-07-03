У академічному драмтеатрі Харкова - новий режисер

Відомий актор Сергій Москаленко став режисером Харківського академічного драматичного театру.
Як повідомляє РЕДПОСТ з повідомленням на пресслужбу театру, у творчому складі Харківського академічного драматичного театру сталися оновлення. Новим режисером став Сергій Москаленко, відомий також під псевдонімом "black jack".
Раді представити Вам нашого нового режисера, який вже має визнання в театральній спільноті Харкова – Сергія Москаленка, відомого також під псевдонімом «black jack».
«Сергій Москаленко – багатогранний митець, обдарований неймовірними творчими здібностями. Він навчався режисурі у О. С. Барсегяна та працював протягом 20 років у Харківському недержавному театрі «P.S.». Його вміння як актора, режисера, ведучого, поета, сценариста і драматурга захоплюють і вражають», – зазначили у театрі.
Також запевнили, що майбутні вистави будуть дивовижними та особливими, емоційно захоплюючими усі верстви населення.
Раніше РЕДПОСТ писав, що при перейменуванні з назви Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна прибрали слова «російська» та «Пушкіна».
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