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03.07.2023  11:52   Рита Парфенова

На Північній Салтовці у Харкові прибирають територію джерела

Комунальники наводять лад на берегах Манжосова струмка.

Комунальники наводять лад на берегах Манжосова струмка.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, роботи виконують бригади КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації».

Робітники комунального підприємства прибирають сміття з берегів водойми в Манжосовому Яру.

Також вони відремонтували дощоприймальні колодязі на вул. Плеханівській, вул. Олімпійській та вул. Амосова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’яни оцінили на «відмінно» надання низки послуг у воєнний час під час 8-го поглибленого дослідження у сфері місцевого самоврядування в Україні.

 

ливневка

Источник:   ХМР
 Тэги:  благоустрій, харків
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