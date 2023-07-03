03.07.2023 11:52 Рита Парфенова

На Північній Салтовці у Харкові прибирають територію джерела

Комунальники наводять лад на берегах Манжосова струмка.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, роботи виконують бригади КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації».

Робітники комунального підприємства прибирають сміття з берегів водойми в Манжосовому Яру.



Також вони відремонтували дощоприймальні колодязі на вул. Плеханівській, вул. Олімпійській та вул. Амосова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’яни оцінили на «відмінно» надання низки послуг у воєнний час під час 8-го поглибленого дослідження у сфері місцевого самоврядування в Україні.