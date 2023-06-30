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30.06.2023  14:40   Віталій Хінєвіч

Харків посів перші сходинки у рейтингу надання низки послуг у воєнний час

Харків’яни оцінили на «відмінно» надання низки послуг у воєнний час під час 8-го поглибленого дослідження у сфері місцевого самоврядування в Україні.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, Харків став лідером в країні за рівнем ремонту електромереж під час військової агресії рф. Послугу позитивно оцінили 85% опитаних.
 
Також місто посіло перший рядок національного рейтингу з послуги «ремонт міського водопроводу», де 74% містян поставили їй гарну оцінку.
 
Зазначимо, що опитування провела соціологічна група «Рейтинг» від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 обласному центрі, непідконтрольному рф. У ньому взяли участь 16,8 тис. постійних жителів міст віком від 18 років і старше. У кожному місті незалежно від чисельності населення було опитано по 800 респондентів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Любомир Мисів прокоментував перше місто Харкова у всеукраїнському рейтингу.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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