30.06.2023 14:40 Віталій Хінєвіч
Харків посів перші сходинки у рейтингу надання низки послуг у воєнний час
Харків’яни оцінили на «відмінно» надання низки послуг у воєнний час під час 8-го поглибленого дослідження у сфері місцевого самоврядування в Україні.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Зокрема, Харків став лідером в країні за рівнем ремонту електромереж під час військової агресії рф. Послугу позитивно оцінили 85% опитаних.
Також місто посіло перший рядок національного рейтингу з послуги «ремонт міського водопроводу», де 74% містян поставили їй гарну оцінку.
Зазначимо, що опитування провела соціологічна група «Рейтинг» від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 обласному центрі, непідконтрольному рф. У ньому взяли участь 16,8 тис. постійних жителів міст віком від 18 років і старше. У кожному місті незалежно від чисельності населення було опитано по 800 респондентів.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що Любомир Мисів прокоментував
перше місто Харкова у всеукраїнському рейтингу.
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