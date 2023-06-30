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30.06.2023  14:46   Дмитро Колонєй

Харків’янин допомогав ворогу розповсюджувати фейки

Ботоферма, створена харків’янином, слугувала інтересам країни-агресорки.

Допомогав ворогу розповсюджувати фейки харків’янин
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 52-річний харків’янин допомогав окупантам:
 
  • здійснював технічний супровід та адміністрування GSM-шлюзів (ботоферма);
  • сприяв у реєстрації фейкових облікових записів у соціальних мережах, месенджерах та надавав цю інформацію замовнику послуг. Оплату отримував на криптогаманець.
  • працював на представника країни-агресора,
  • допомогав ворогу, який використовував фейкові облікові записи для розповсюдження неправдивої інформації на території України для здійснення спам-розсилки.

Допомогав ворогу розповсюджувати фейки харків’янин

За місцем мешкання фігуранта поліцейські провели обшук та вилучили:
  • gsm-шлюзи;
  • мобільний телефон;
  • системний блок;
  • банківські картки;
  • велика кількість сім-карток мобільних операторів. 
Відкрито кримінальну справу про несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. 
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  колаборант, фейки, харків, афера, зрада
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