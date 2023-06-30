30.06.2023 14:46 Дмитро Колонєй
Харків’янин допомогав ворогу розповсюджувати фейки
Ботоферма, створена харків’янином, слугувала інтересам країни-агресорки.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, 52-річний харків’янин допомогав окупантам:
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здійснював технічний супровід та адміністрування GSM-шлюзів (ботоферма);
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сприяв у реєстрації фейкових облікових записів у соціальних мережах, месенджерах та надавав цю інформацію замовнику послуг. Оплату отримував на криптогаманець.
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працював на представника країни-агресора,
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допомогав ворогу, який використовував фейкові облікові записи для розповсюдження неправдивої інформації на території України для здійснення спам-розсилки.
За місцем мешкання фігуранта поліцейські провели обшук та вилучили:
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gsm-шлюзи;
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мобільний телефон;
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системний блок;
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банківські картки;
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велика кількість сім-карток мобільних операторів.
Відкрито кримінальну справу про несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
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