30.06.2023 12:11 Рита Парфенова

Люди вірять у місто: Любомир Мисів прокоментував перше місто Харкова у всеукраїнському рейтингу

Результати восьмого всеукраїнського опитування, яке проводилось під час повномасштабної агресії рф в Україні, більшою мірою відображають психологічний стан респондентів.



РЕДПОСТ

Про це заявив заступник директора Соціологічної групи «Рейтинг» Любомир Мисів, зазначивши, що в цьогорічному рейтингу в першу чергу відобразилася стійкість прифронтових міст України та їхніх жителів, передає РЕДПОСТ.



«Перше місто Харкова заслужене тому що попри все проблеми місто вистояло, міська влада зуміла зберегти життя міста навіть в назвичайно важких умовах. І сьогодні забезпечує життєдіяльність міста, незважаючи на те, що кожен день у місто прилітає, кожен день місто руйнується. Але навіть ця стійкість відображається в цьогорічному рейтингу», – розповів він.



За словами Мисіва, прифронтові міста України отримали високі рейтинги у цьогорічному опитування. «Люди вірять в місто, в те, що воно вистоїть и буде далі продовжуватиметься», – зазначив він.

Раніше РЕДПОСТ писав, що згідно з результатами восьмого всеукраїнського опитування, мер Харкова Ігор Терехов займає перше місце в рейтингу мерів України, діяльність яких отримала позитивну оцінку від населення.