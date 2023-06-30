30.06.2023 10:52 Рита Парфенова

Ігор Терехов очолив рейтинг мерів України, діяльність яких схвалюють люди

Згідно з результатами восьмого всеукраїнського опитування, мер Харкова Ігор Терехов займає перше місце в рейтингу мерів України, діяльність яких отримала позитивну оцінку від населення.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, Міжнародний республіканський інститут провів соціологічне дослідження, в результаті якого виявилося, що 86% опитуваних виразили задоволення його роботою. Це свідчить про значну підтримку, яку мер Харкова отримує від громади.



Динаміка показує, що у порівнянні з мирним 2021 роком, рейтинг Ігоря Терехова суттєво покращився у 2023 році. Це вказує на те, що його діяльність отримує все більше визнання та підтримки від жителів міста.



Крім того, 74% респондентів також схвалюють роботу Харківської міської ради, що робить Харків лідером серед українських міст за рівнем задоволеності місцевим управлінням.



До того ж харків'яни високо оцінили діяльність комунальників ЖКГ та оперативних служб міста – ДСНС, швидкої допомоги. Із усіх міст України саме мешканці Харкова поставили цим фахівцям вищі оцінки за їхню працю.



Незважаючи на це, Харків залишається одним з найнебезпечніших міст в Україні з точки зору безпеки. Однак, харків'яни мають підстави для гордості своїм містом, оскільки 86% респондентів висловили гордість за те, що вони є жителями Харкова.

Повне опитування можна переглянути тут.

Раніше РЕДПОСТ, писав, що мер Харкова Ігор Терехов та мер американського міста Альбукерке Тімоті Келлер підписали протокол про наміри встановлення між містами побратимських відносин.