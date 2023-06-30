30.06.2023 10:23 Рита Парфенова

У Харківській області змінюється постачальник газу

З 1 липня 2023 року АТ «Харківгаз» не надаватиме послуг з розподілу (доставки) газу споживачам Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Національна комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, призупинила дію ліцензії АТ "Харківгаз" з розподілу природного газу постановою № 1132 від 28.06.2023 року.



З 1 липня 2023 року послуги з забезпечення стабільної і безаварійної доставки газу споживачам та обслуговування газових мереж надаватимуться національним оператора ТОВ «Газорозподільні мережі України», в особі Харківської філії Газмереж.



Нові банківські реквізити для оплати послуг за розподіл газу будуть вказані у рахунках за розподіл газу, які у липні отримають споживачі Харківщини.



Особові рахунки клієнтів та контакти для отримання споживачами необхідної інформації у центрах обслуговування залишаються без змін (особові рахунки та контакти, які були до цього у АТ "Харківгаз").



У зону відповідальності новоутвореної Харківської філії «ГАЗМЕРЕЖІ» ввійдуть населені пункти Богодухівського, Ізюмського, Красноградського, Куп’янського, Лозівського, Чугуївського та Харківського районів Харківської області.



Загалом підприємство відповідатиме за безперебійне обслуговування майже пів мільйона споживачів.

Раніше РЕДПОСТ писав. що у Харкові перевірили санітарний стан прибудинкових територій в Основ’янському районі.