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29.06.2023  16:23   Дмитро Колонєй

У Харкові перевірили санітарний стан прибудинкових територій

Перевірку території біля десіятків будинків здійснив Департамент житлово-комунального господарства і комунальні підприємства «Харківблагоустрій» та «Жилкомсервіс».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківблагоустрій», Департамент житлово-комунального господарства та КП «Жилкомсервіс», у Харкові перевірили санітарний стан прибудинкових територій в Основ’янському районі:
  • дільниці №2 (вул. Греківська, вул. Гольдбергівська, пров. Рибасівський, пр. Гагаріна)
  • дільниці №3 (вул. Качанівська, вул. Макіївська, вул. Грозненська, пр. Гагаріна). 
 
Комісія перевірила територію біля 74 будинків, зокрема, чистоту дворів, облаштування клумб та квітників, покіс трави.
 
На підсумковій нараді зазначили, що майже всі прибудинкові території - чисті та доглянуті. Комунальники якісно виконують свою роботу та реагують на заявки від мешканців. Так, з 1 по 28 червня було розглянуто 76 звернень.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  комунальники, благоустрій, харків, перевірка
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