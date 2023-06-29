29.06.2023 16:23 Дмитро Колонєй

У Харкові перевірили санітарний стан прибудинкових територій

Перевірку території біля десіятків будинків здійснив Департамент житлово-комунального господарства і комунальні підприємства «Харківблагоустрій» та «Жилкомсервіс».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківблагоустрій», Департамент житлово-комунального господарства та КП «Жилкомсервіс», у Харкові перевірили санітарний стан прибудинкових територій в Основ’янському районі:

дільниці №2 (вул. Греківська, вул. Гольдбергівська, пров. Рибасівський, пр. Гагаріна)

дільниці №3 (вул. Качанівська, вул. Макіївська, вул. Грозненська, пр. Гагаріна).

Комісія перевірила територію біля 74 будинків, зокрема, чистоту дворів, облаштування клумб та квітників, покіс трави.

На підсумковій нараді зазначили, що майже всі прибудинкові території - чисті та доглянуті. Комунальники якісно виконують свою роботу та реагують на заявки від мешканців. Так, з 1 по 28 червня було розглянуто 76 звернень.