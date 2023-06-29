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29.06.2023  16:30   Віталій Хінєвіч

Яка вартість ягід та овочів на ринках та в супермаркетах Харкова

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку інформує, що в магазинах та на ринках міста продовжують знижуватися ціни на сезонні овочі та ягоди.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У червні ціни на огірки в середньому знизилися на 52%, на помідори - на 26%, на молоду капусту - на 42%, на молоду картоплю - на 41%. 
 
Так, свіжі огірки коштують від 30 до 45 грн/кг, помідори червоні - від 60 до 73 грн/кг, помідори рожеві - від 80 до 100 грн/кг, капуста рання - від 30 до 40 грн/кг, молода картопля - від 30 до 43 грн/кг. 
 
Знизилися ціни і на сезонні ягоди. Полуниця коштує в середньому від 60 до 80 грн/кг (у травні - 90-120 грн/кг), черешня - від 80 до 120 грн/кг (у травні - 150-200 грн/кг).  
 
Асортимент овочів та фруктів розширюється - на ринках з’явилися перші баклажани, кабачки, абрикоси, малина, смородина, шовковиця.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за зверненнями громадян та за дорученням Харківського міського голови Ігоря Терехова розглянуто питання про продовження курсування громадського транспорту на пр. Гагаріна ввечері та у вихідні дні.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  продукти харчування, харків
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