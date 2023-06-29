29.06.2023 13:50 Віталій Хінєвіч

Один із харківських тролейбусних та автобусних маршрутів працюватиме довше

За зверненнями громадян та за дорученням Харківського міського голови Ігоря Терехова розглянуто питання про продовження курсування громадського транспорту на пр. Гагаріна ввечері та у вихідні дні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як розповіли в Департаменті інфраструктури, з 28 червня в робочі дні тролейбус№119 здійснює останнє відправлення о 20:56 з розворотного кола «вул. Університетська» в напрямку розворотного кола «Аеропорт» з усіма передбаченими зупинками на пр. Гагаріна.

Також з 1 липня у вихідні автобус №79е здійснюватиме останнє відправлення о 20:10 з зупиночного пункту «ст. м. «Проспект Гагаріна» в напрямку кінцевої зупинки «ст. Основа» з усіма передбаченими зупинками на пр. Гагаріна.