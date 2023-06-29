Один із харківських тролейбусних та автобусних маршрутів працюватиме довше

За зверненнями громадян та за дорученням Харківського міського голови Ігоря Терехова розглянуто питання про продовження курсування громадського транспорту на пр. Гагаріна ввечері та у вихідні дні.
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Присвятіть день творчості, спілкуванню, прогулянкам на природі та яскраві враження вам гарантовані.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Уночі буде дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.
З 2016 року за рішенням ООН відзначається День тропіків.
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